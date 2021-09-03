Школы Ростовской области готовы обеспечить горячим питанием младших учеников

Все школы Ростовской области подготовлены к обеспечению горячим питанием учеников 1-4-х классов. В рамках подготовки к новому 2021-2022 учебному году в школьных столовых обновили технологическое оборудование, инвентарь и посуду. Модернизация прошла в соответствии с актуальными санитарными требованиями.Министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина отметила, что обеденные залы школ постепенно изменяют свой облик. Они все больше становятся похожи на уютные кафе, где можно не только перекусить, но и приятно провести время, общаясь с друзьями.- Современное оборудование пищеблоков - пароконвектоматы и печи - позволяет не только соблюсти всю технологию приготовления, но приготовить вкусную и полезную пищу, - добавила министр образования. - Питанием школьников обеспечивают 1 179 пищеблоков, в том числе 958 пищеблоков полного цикла и 221 буфет-раздаточная. В 163 организациях работают штатные повара, в 1 016 пищеблоках предоставляют услуги по организации питания в форме аутсорсинга.На Дону продолжают работать над реализацией поручения президента РФ по обеспечению учеников начальной школы бесплатным питанием. С 1 сентября оно стало доступным более чем для 195 тысяч учащихся Ростовской области. Ученикам первой смены предоставляют бесплатный горячий завтрак, а второй смены - обед.В 2020 году на обеспечение младшеклассников бесплатным горячим питанием из средств федерального бюджета выделили 490,2 миллиона рублей, а из областного и местных бюджетов - 262,8. Всего за год эта сумма увеличилась в несколько раз. Из федеральной казны выделили 1,7 миллиарда рублей, а также 242,2 миллиона рублей - софинансирование из региональных средств.Лариса Балина рассказала, что региональное перспективное меню для учеников начальных классов, нуждающихся в спецпитании, обновлено в соответствии с санитарными требованиями.- Разработано отдельное меню специалистом-диетологом, - добавила министр образования Ростовской области. – Для обеспечения качества предоставляемого питания в каждой школе подготовлены программы производственного контроля. В новом учебном году будет продолжена практика родительского контроля по оценке школьного питания.