Школьники Ростовской области активно участвуют в антикоррупционном конкурсе

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области прошел антикоррупционный конкурс. Его суть заключалась в том, что участники должны написать эссе на тему: «Россия против коррупции. Жить по совести и чести!».- Благодаря общим усилиям удалось привлечь внимание более 1 700 талантливых подростков из 50 районов Ростовской области к проблеме коррупции. Это важный шаг в формировании антикоррупционного мировоззрения среди молодежи, - отметил Петр Серов. - Поздравляю всех победителей и благодарю педагогов за их ценный вклад в образование и воспитание наших учащихся, - подвел итоги директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Петр Серов.Из всего количества участников определили 11 победителей. Победители получили дипломы и ценные призы. Педагоги, которые помогали участникам в подготовке к конкурсу, получили благодарственные письма. Участники и победители признались, что они бы связали свое будущее с борьбой против коррупции.Начальник управления по противодействию коррупции Ростовской области Сергей Кулик отметил, что подобные конкурсы очень важны для подрастающего поколения. Молодежь нужно поддерживать во всех начинаниях и особенно, если они имеют антикоррупционную направленность.