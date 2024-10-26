Серийный маньяк-педофил из Ростовской области умер от рака в тюремной больнице

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В Соликамске в тюрьме «Белый лебедь» на 53-м году жизни скончался серийный убийца и педофил из Ростовской области.Уроженец Каменска-Шахтинского Роман Бурцев был арестован 17 июля 1996 года. По данным следствия, в период с 1993 по 1996 годы мужчина изнасиловал и убил шесть малолетних детей: пять девочек и брата одной из них. В феврале 1997 года состоялся суд, на котором его приговорили к смертной казни, но в 1999 году ее заменили на пожизненное лишение свободы. Бурцев отбывал наказание в самой суровой тюрьме особого режима «Белый лебедь» в городе Соликамске Пермского края.Как пишет издание Donday, Роман Бурцев пробыл в колонии более 25 лет. В тюрьме врачи диагностировали у него онкологию. А в декабре 2023-го после продолжительной болезни он скончался.Свое первое преступление он совершил, еще учась в школе. В 13 лет он насильно затащил в подвал свою сверстницу и заставил ее раздеться. На крики беззащитной девочки прибежала женщина, работавшая дворником в этом дворе. После данного случая парня поставили на учет.Почти на 10 лет Бурцев затих. Он окончил школу, ПТУ, отслужил в армии и устроился на машиностроительный завод электросварщиком.Мужчина решил завести семью, но именно с этого момента и начались проблемы. Одним из основных критериев для выбора будущей жены было то, что она обязательно должна быть девственницей. Но все потенциальные невесты Бурцева были порчеными. Тогда он стал знакомиться с девушками помладше, но и те оказывались уже не девственницами. В результате чего Роман Бурцев решил, что совсем «нетронутыми» будут маленькие девочки. Он стал искать своих первых жертв.В 1993 году он убил 12-летнего мальчика и его 7-летнюю сестру. Парня сбросил в овраг, а девочку изнасиловал, после чего задушил и бросил в овраг к брату. Чтобы тела не нашли, он их прикрыл мусором.Свое новое преступление он совершил через год. Маленькая беззащитная девочка потеряла своего котенка, а Роман Бурцев предложил ей помочь. Он посадил ребенка на мотоцикл и вывез за город, где позже изнасиловал и убил ребенка, а тело тщательно спрятал.За это время сам Роман Бурцев завел отношения и стал отцом. По словам родителей убитых детей, убийца нянчился с младенцем и качал его на руках, которыми душил девочек и до смерти забил мальчика. Мужчина спокойно ходил на работу, покупал продукты в магазинах, здоровался с соседями.Однако в небольшом городке Ростовской области уже пошли слухи о маньяке, который насиловал и убивал маленьких девочек. Местные жители боялись оставлять своих детей одних.Несмотря на то, что у Бурцева был свой ребенок, он продолжил убивать. Его новыми жертвами стали две девочки, которых он заманил в безлюдное место. Долгое время его не могли поймать, так как мужчина тщательно скрывал все улики.Однако одна случайная оплошность Бурцева стала для него фатальной...Последнее убийство Романа Бурцева случилось в 1996 году. Бурцев изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Это произошло спонтанно, поэтому мужчина не смог заранее спланировать свои дальнейшие действия. Выяснилось, что ему негде спрятать труп. Он решил его закопать, но не было лопаты. Убийца попросил ее у местной жительницы, вернулся на место преступления и закопал тело ребенка. После чего просто выбросил неподалеку инструмент. Именно это стало его роковой ошибкой.Тело девочки нашли уже на следующий день. Милиция решила опросить жителей ближайших сел. Так они узнали, что у одной жительницы села неместный мужчина одолжил лопату. Женщина детально описала подозреваемого.Романа Бурцева арестовали. Однако следователи долго не могли добиться от него признаний. Для работы с маньяком пригласили ведущего психиатра Александра Бухановского. Извращенец признался в убийствах и рассказал, что ассоциировал себя с героями эротических фильмов и триллеров, где были сцены насилия и убийств.В 1997 году Ростовский областной суд приговорил Романа Бурцева к смертной казни. Но через несколько месяцев в стране ввели мораторий. Приговор заменили на пожизненное заключение.Свое наказание он отбывал в Пермском крае в тюрьме «Белый лебедь». Колония особого режима является одной из самых суровых.Информации о том, где похоронили Романа Бурцева после смерти, нет. По неподтвержденным данным, серийного маньяка похоронили в Соликамске без присутствия родных.