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Сергей Федосеев назначен замглавы администрации Шахт по вопросам ЖКХ

Сергей Федосеев назначен замглавы администрации Шахт по вопросам ЖКХ
Бывший директор департамента спорта города Шахты 44-летний Сергей Федосеев занял должность замглавы администрации, ответственного за вопросы ЖКХ. Горожанам уже знаком чиновник, так как ранее он проработал в департаменте спорта семь лет.

Сергей – уроженец Шахт, родился в 1980 году. В 2002-м он завершил обучение в Южно-Российском государственном техническом университете (ЮРГПУ), а в 2012 году получил степень кандидата технических наук в Российской академии. На протяжении семи лет Федосеев возглавлял департамент спорта в Шахтах, однако в октябре 2018 года покинул этот пост.

В 2019 году Сергей Федосеев начал новую карьерную страницу, став заместителем главы администрации Артемовского сельского поселения, где отвечал за сферу ЖКХ и благоустройства.

Теперь ему предстоит решать сложные задачи в области ЖКХ, которая считается одной из самых непростых.
Фото: Соцсети.
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