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Сергей Безруков отказался от набора нового курса в ростовском филиале ВГИК в 2026 году. Это связано с его занятостью.Безруков стал руководителем МХАТ имени Горького и уже более десяти лет возглавляет другой московский театр — Губернский. Помимо этого, он активно участвует в театральных постановках и снимается в кино.Как сообщает редакция DonDay, вместо Безрукова курс для будущих актеров будет набирать его коллега по сериалу «Бригада» Фархат Махмудов.9 июля Сергей Безруков поздравит своих выпускников с окончанием обучения в онлайн-режиме.