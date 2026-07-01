Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Сергей Безруков отказался от набора нового курса в ростовском филиале ВГИК

Сергей Безруков отказался от набора нового курса в ростовском филиале ВГИК
Сергей Безруков отказался от набора нового курса в ростовском филиале ВГИК в 2026 году. Это связано с его занятостью.

Безруков стал руководителем МХАТ имени Горького и уже более десяти лет возглавляет другой московский театр — Губернский. Помимо этого, он активно участвует в театральных постановках и снимается в кино.

Как сообщает редакция DonDay, вместо Безрукова курс для будущих актеров будет набирать его коллега по сериалу «Бригада» Фархат Махмудов.

9 июля Сергей Безруков поздравит своих выпускников с окончанием обучения в онлайн-режиме.
Фото: ВГИК
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика