Семейные ценности и крымские красоты в работах донского художника

Фото: Ростов ру.

В Ростовском областном музее изобразительных искусств открылась выставка Сергея Мацкиева. Выставка приурочена к 60-летию художника и представляет собой работы, написанные за последние пять лет.По словам Сергея Мацкиева, у него нет одного определенного стиля. Он рисует картины по настроению и чувству.- Стараюсь, чтобы все работы были разные по цвету, тону, содержанию. Именно содержание диктует форму исполнения, - рассказывает художник - Темы рождаются в процессе путешествий, каких-то жизненных переживаний.Красной нитью всех работ Сергея Мацкиева проходит тема семьи. Особое внимание привлекают портреты, на которых изображены близкие люди художника. Наиболее яркий из них – портрет пожилой мамы художника. Она сидит у окна, сложив руки на столе. Глядя на эту картину, хочется ощутить то летнее тепло вечера и душевные разговоры с самым родным человеком. Присутствующие на выставке отметили, что именно этот портрет вызывает самые нежные и трепетные чувства. Ростовчане признались, что, увидев картину, им захотелось позвонить маме.Семейный портрет в исполнении Сергея Мацкиева является ключевым на выставке. В саду за одним столом собрались разные поколения одной семьи. Возле людей в качестве семейного древа распустились листья дерева. Именно эту работу Сергея использовали как символ выставки. Она была изображена на баннере и афишах.Эта картина также навевает размышления о семье и домашнем уюте. Вспоминаются родные и близкие люди, которых, может, уже и нет в живых. Картина погружает в атмосферу детства и юности, когда все родственники собирались за большим столом и обсуждали какие-то дела, смеялись и радовались общению.Еще одной темой работ Сергея Мацкиева стали Крым, средняя полоса России, Архыз и Ростовская область. Наиболее яркие работы художника – «Веселые лодки» и «Усталые лодки». С помощью разных тонов цвета художник мастерски передает настроение. В первом случае картина написана в теплых оттенках зеленого, желтого и розового, что подчеркивает легкое расположение духа. Во втором случае «усталость» лодок передает преобладание холодных тонов – синего и зеленого.Натюрморты Мацкиева аппетитны и обаятельны, они приглашают сесть за стол. Своим любимым натюрмортом Сергей называет картину «Середина августа». На картине изображены арбуз и виноград на столе, к которым склоняется ветвь яблони. В нем минимум средств и максимум выразительности, по мнению художника.Сергей рассказывает, что его на картины вдохновляет любовь к творчеству, природе. На вопрос, влияют ли на его работы люди, он ответил, что музы больше подходят для поэтов.Художник планирует написать жанровую картину, связанную с Ростовской областью, но признается, что материала еще нет. Ему вживую нужно увидеть казачий быт.Сергей Мацкиев родом из Сальска. Он учился на художественно-графическом факультете Кубанского государственного университета. В 1996 году окончил Харьковский художественно–промышленный институт (отделение станковой живописи). С 2005 года является членом Союза художников России.