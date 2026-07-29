Семь районов Ростовской области оказались под угрозой затопления из-за сильного ливня

Фото: МЧС РО

Семь районов Ростовской области могут оказаться под угрозой затопления из-за сильного ливня. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.С 29 июля в регионе действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидаются порывы ветра до 30 метров в секунду, интенсивные осадки и грозы.В зону риска затопления из-за ожидаемых дождей попали Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Советский, Обливский, Милютинский и Кашарский районы. Опасные явления могут привести к подтоплению низменных участков, отключению трансформаторных подстанций, сбоям в работе дорожных и коммунальных служб и другим проблемам.Кроме того, в управлении МЧС напомнили о действующем режиме повышенной пожарной опасности. Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в четырёх муниципалитетах.