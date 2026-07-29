Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Семь районов Ростовской области оказались под угрозой затопления из-за сильного ливня

Семь районов Ростовской области оказались под угрозой затопления из-за сильного ливня
Семь районов Ростовской области могут оказаться под угрозой затопления из-за сильного ливня. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

С 29 июля в регионе действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидаются порывы ветра до 30 метров в секунду, интенсивные осадки и грозы.

В зону риска затопления из-за ожидаемых дождей попали Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Советский, Обливский, Милютинский и Кашарский районы. Опасные явления могут привести к подтоплению низменных участков, отключению трансформаторных подстанций, сбоям в работе дорожных и коммунальных служб и другим проблемам.

Кроме того, в управлении МЧС напомнили о действующем режиме повышенной пожарной опасности. Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в четырёх муниципалитетах.
Фото: МЧС РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика