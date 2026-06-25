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Семь поездов будут курсировать в Крым через Ростов

Семь поездов будут курсировать в Крым через Ростов
Железнодорожное сообщение между Крымом и материковой Россией претерпит изменения. Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» совместно с Министерством транспорта Крыма и республиканским оперативным штабом принял решение сократить количество поездов, следующих через Ростов-на-Дону. Теперь ежедневно по данному направлению будут курсировать семь составов.

Эта мера направлена на оптимизацию транспортных потоков и обеспечение более четкого графика движения. Поезда, ранее останавливавшиеся в Ростове, будут функционировать в измененном режиме.

Семь ежедневных маршрутов в Крым и обратно:
№ 7/8: Санкт-Петербург — Севастополь;
№ 27/28: Москва — Симферополь;
№ 91/92: Москва — Севастополь;
№ 315/316: Адлер — Симферополь;
№ 179/180: Санкт-Петербург — Евпатория (в составе поезда № 409/410 Псков – Чудово, движение по датам);
№ 453/454: Москва — Симферополь (в составе поезда № 403/404 Курск – Белгород, курсирует через день);
№ 17/18 (одноэтажный, трижды в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный, раз в четыре дня): Москва — Симферополь.

До получения дальнейших указаний вышеупомянутые поезда будут следовать до станции Керчь Южная и отправляться от нее.
Постепенно, в течение ближайших двух недель, остальные поезда, следующие в Крым, будут отменены.

В «Гранд Сервис Экспресс» пояснили, что данное решение принято для того, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Те, кому предстоит дорога в ближайшие дни, смогут воспользоваться действующими маршрутами без изменений. Пассажиры, купившие билеты на более поздние даты, получают возможность заблаговременно скорректировать свои планы.

Актуальное расписание поездов и возможные изменения можно узнать на официальном сайте перевозчика grandtrain.ru.
Фото: Donday
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