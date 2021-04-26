Сельскохозяйственные отходы могут стать ценным органическим ресурсом

Депутаты Заксобрания Ростовской области провели круглый стол на тему: «Отходы: мусор или ценный ресурс? Сельскохозяйственный аспект». Заседание состоялось 26 апреля.Инициатором круглого стола выступил комитет Законодательного собрания Ростовской области по аграрной политике. В мероприятии также приняли участие руководители сельскохозяйственных предприятий, представители региональных и муниципальных органов исполнительной власти, контрольно-надзорных органов, Общественной и Торгово-промышленной палат донского региона, федеральных образовательных и научных учреждений.Участники дискуссии обсудили значение сельхозотходов для окружающей среды и перспективы их переработки.- Агропромышленный и животноводческий комплексы являются немаловажным источником вторичных ресурсов, - подчеркнул зампредседателя Заксобрания Ростовской области - председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.Депутат также отметил, что создание производств по утилизации отходов биологического происхождения позволит снизить уровень их захоронения. Кроме того, правильная переработка позволит производить ценные органические удобрения, необходимые для высокого уровня урожайности.По итогам заседания Законодательного собрания Ростовской области депутаты сформируют перечень рекомендаций, направленных на урегулирование для организации переработки отходов сельского хозяйства и для их использования в качестве ценного, полезного ресурса.