Секреты Шаолиня: мастер ушу из Китая рассказал ростовчанам о жизни монахов



В Ростов-на-Дону приехал мастер ушу из шаолиньского монастыря. Ши Синцзюнь (в миру - Чэнь Цзюнькай) рассказал, как привести в порядок свои тело и дух. Перед этим он поведал историю зарождения в Китае ушу и цигуна. Цигун — комплекс восточных оздоровительных упражнений и терапий, позволяющих контролировать внутреннюю энергию.



Мастер посетил донскую столицу по приглашению школы китайского языка Lingvoeast. Он является обладателем восьмой мастерской степени по ушу. В монастырь Ши Синцзюнь пришёл 13-летним мальчиком.



- Мне с детства очень нравилось ушу. В первый раз я приехал в шаолиньский монастырь в качестве туриста. Влюбился в это место и вскоре приехал туда учиться.



Молодые люди далеко не сразу становятся монахами — сначала они являются послушниками. Обучаясь у мастеров — шифу, они должны доказать, что достойны остаться там служить. Когда наставник понимает, что молодой человек готов, его принимают в монахи. Основная цель их практики — привести сознание в спокойное состояние. Для этого они постоянно тренируют и держат в ежовых рукавицах собственное тело.







День монаха расписан по часам. Они встают в пять утра, отправляются на занятия, читают сутры и занимаются ушу. Затем мастера и послушники завтракают. После приёма пищи все занимаются уборкой территории монастыря и снова практикуют ушу. После телесных упражнений начинается тренировка духа и разума — всех собирают для занятий сидячей медитацией и цигун.





Конечно, монахи занимаются и саморазвитием — каждый день они изучают культуру, искусство стихосложения и тренируются в каллиграфии. После ужина их ждёт ещё одна практика ушу, подготовка уроков и сон.



Ши Синцзюнь прошёл через практику самозащиты, практику боя. Одно время он был монахом-бойцом, великолепно владеет восточной медициной.



После лекции мастер показал гостям упражнения для дыхания и продемонстрировал, как пробудить в своём теле энергию Ци. Для этого нужно делать определённые движения руками и ногами, при этом концентрируясь на своём дыхании.







- Я люблю то, чем занимаюсь. Я хочу рассказать людям в разных странах о шаолиньской традиции. Может, среди тех, кто приходит на мои занятия, найдутся люди, которые искренне захотят это изучать.



В завершение урока мастер показал комплекс приёмов ушу. Это похоже на так называемый «бой с тенью». Но интересно то, что хоть монахи и практикуют ушу, им запрещено драться.

