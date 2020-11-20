Сбитый в Ростовской области пешеход умер в больнице
В донском регионе пешеход скончался в больнице после ДТП. Авария произошла вечером 23 ноября.
На трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» мужчина попал под колеса иномарки «Ниссан Альмера». Машиной управляла 47-летняя женщина-водитель. Сообщается, что человек находился на проезжей части.
По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где и скончался. Врачам не удалось помочь пострадавшему.
Правоохранители устанавливают личность погибшего.