Самозанятых жителей Ростовской области бесплатно обучили швейному мастерству

Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП») в партнерстве с ДГТУ успешно завершило пилотный проект по обучению самозанятых жителей области востребованной профессии. В центре индустрии моды опорного университета 10 участникам спецкурса «Кройка и шитье» торжественно вручили сертификаты. Благодаря национальному проекту по поддержке бизнеса, обучение для самозанятых прошло бесплатно.По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, учебная программа помогает освоить новую профессию, при этом базовые знания в той или иной специальности необязательны. Желающие могут пройти переквалификацию, найти новое место работы или открыть свое дело.При содействии правительства Ростовской области и министерства экономического развития региона АНО МФК «РРАПП» профинансировало профессиональную подготовку специалистов, а опорный вуз предоставил свою техническую базу и кадры.- Основным условием участия в проекте была регистрация в качестве самозанятого, - пояснила Яна Куринова, директор АНО МФК «РРАПП». - Те, кто получил сертификаты, не останутся без нашего сопровождения и в дальнейшем. В этом году самозанятым доступен специальный микрозаём в размере до 1 млн рублей со ставкой от 4,25 процента сроком на 2 года. Это выгодное предложение для начала своего дела. Также, на площадке центров «Мой бизнес», их в регионе 6, доступен комплекс консультационных, образовательных, имущественных мер поддержки.Идейным вдохновителем проекта стала руководитель «Инновационного Центра Индустрии Моды» ДГТУ, лауреат премии Пьера Кардена (Best Designer 2015), российский модельер и дизайнер Елена Грималовская. Она подчеркнула, что количество обучающихся в группе по этому направлению не может быть большим. Каждый из учеников требует максимум времени и внимания.- Проект подготовки раскройщиков, портных и швей реализуется в условиях нехватки рабочих рук в сфере производства одежды и бытового обслуживания, - рассказала Елена Грималовская. - Однако есть и позитивная новость - государственное финансирование наших слушателей по приобретению профессии, которая сейчас востребована. Программа включает в себя не только классические фундаментальные материалы, но и построение лекал, кройку и изготовление изделий.Спецкурс для самозанятых стартовал в конце 2020 года. За 144 учебных часа участники проекта изучили теоретические и практические материалы, необходимые для освоения профессии. Часть программы дончане изучали в стенах ВУЗа, а что-то выполняли дома в онлайн-режиме. Также самозанятые посетили швейную фабрику в Ростове, где познакомились с машинным оборудованием.Михаил Швандеров оказался единственным мужчиной среди 10 участников пилотного потока спецкурса. По словам мужчины, ограниченность во времени не помешала преподавателям поделиться большим количеством полезной информации. Благодаря полученным знаниям дипломированный модельер смог повысить свою квалификацию после обучения в колледже.- Сейчас я делаю мелкий ремонт на дому, но в планах есть открытие собственного ателье, - поделился Михаил.Напомним, в Ростовской области с 1 января 2020 года действует специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. За это время в донском регионе зарегистрировалось более 50 тысяч самозанятых.Подробную информацию о мерах поддержки плательщиков НПД, а также консультацию об особенностях режима и способах регистрации можно получить по телефону «горячей линии» Экстренного ситуационного центра информационной и консультационной поддержки бизнеса: 8 (804) 333-32-31, а также посредством чата на сайте mbrostov.ru и в Instagram-аккаунте проекта - @mb_rostov.