Самолёты из Ростова в Москву и обратно отменили из-за плохой погоды



Рейсы из Москвы в Ростов отменили из-за непогоды. Два полёта должны были состояться 22 февраля, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».



В районе аэропорта Шереметьево синоптики прогнозируют снег, метель и гололёд. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Из-за этого запретили вылет самолёта в Ростов-на-Дону, который должен был отправиться в 17 часов. Рейс Ростов - Москва в 22:10 также убрали.



Помимо этого, больше чем на час задерживают авиалайнер, следующий в 22:40 из Москвы в донскую столицу. Новое время вылета — 23:55.



В Ростове ожидается резкое похолодание и снегопад с дождём.