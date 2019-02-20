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Самолёты из Ростова в Москву и обратно отменили из-за плохой погоды

Самолёты из Ростова в Москву и обратно отменили из-за плохой погоды
Рейсы из Москвы в Ростов отменили из-за непогоды. Два полёта должны были состояться 22 февраля, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

В районе аэропорта Шереметьево синоптики прогнозируют снег, метель и гололёд. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Из-за этого запретили вылет самолёта в Ростов-на-Дону, который должен был отправиться в 17 часов. Рейс Ростов - Москва в 22:10 также убрали.

Помимо этого, больше чем на час задерживают авиалайнер, следующий в 22:40 из Москвы в донскую столицу. Новое время вылета — 23:55.

В Ростове ожидается резкое похолодание и снегопад с дождём.

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