Самолет Екатеринбург - Ростов по технической причине экстренно сел в Самаре

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону вынужденно приземлился в самарском аэропорту. Посадку авиасудна выполнили ранним утром 31 мая.Рейс А4-214 отправился из Екатеринбурга в 5:35. Через пару часов, в 8:00, он должен был приземлиться в аэропорту Платов. Однако по технической причине посадку авиасудна пришлось выполнять в аэропорту Курумоч в городе Самаре.По информации компании-перевозчика «Азимут», пассажиры до сих пор ожидают в здании Курумоч вылета в донскую столицу. Он запланирован на 15:30. Самолет приземлится в ростовском аэропорту в 16:15, сообщается на сайте Платова.