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Самолет Екатеринбург - Ростов по технической причине экстренно сел в Самаре

Самолет Екатеринбург - Ростов по технической причине экстренно сел в Самаре
Самолет, летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону вынужденно приземлился в самарском аэропорту. Посадку авиасудна выполнили ранним утром 31 мая.

Рейс А4-214 отправился из Екатеринбурга в 5:35. Через пару часов, в 8:00, он должен был приземлиться в аэропорту Платов. Однако по технической причине посадку авиасудна пришлось выполнять в аэропорту Курумоч в городе Самаре.

По информации компании-перевозчика «Азимут», пассажиры до сих пор ожидают в здании Курумоч вылета в донскую столицу. Он запланирован на 15:30. Самолет приземлится в ростовском аэропорту в 16:15, сообщается на сайте Платова.

Фото: inforeactor.ru.

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