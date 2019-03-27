Самолёт до Москвы не смог вылететь из Ростова из-за незакрывающейся двери



Из ростовского аэропорта Платов утром не смог вылететь самолёт в Москву. Издание DonDay.ru сообщает, что причиной отмены рейса 201 стала техническая неисправность лайнера «Сухой Суперджет 100».



Один из пассажиров рассказал, что когда люди заняли места в салоне, бортпроводники не смогли плотно закрыть заднюю дверь самолёта. Сотрудники позвали техников, но и те после 45 минут работы не смогли устранить неисправность.



Когда дверь так и не удалось загерметизировать, командир борта объявил, что вылет отменяется. Пассажиров перевели на резервный самолёт.

