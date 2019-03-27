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Самолёт до Москвы не смог вылететь из Ростова из-за незакрывающейся двери

Самолёт до Москвы не смог вылететь из Ростова из-за незакрывающейся двери
Из ростовского аэропорта Платов утром не смог вылететь самолёт в Москву. Издание DonDay.ru сообщает, что причиной отмены рейса 201 стала техническая неисправность лайнера «Сухой Суперджет 100».

Один из пассажиров рассказал, что когда люди заняли места в салоне, бортпроводники не смогли плотно закрыть заднюю дверь самолёта. Сотрудники позвали техников, но и те после 45 минут работы не смогли устранить неисправность.

Когда дверь так и не удалось загерметизировать, командир борта объявил, что вылет отменяется. Пассажиров перевели на резервный самолёт.
Самолёт до Москвы не смог вылететь из Ростова из-за незакрывающейся двери

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