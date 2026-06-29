Самая красивая ночь в июле: Ростовчане увидят звездопад Южные дельта-Аквариды

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Жители Ростова-на-Дону станут свидетелями яркого метеорного потока Южные дельта-Аквариды. В какое время можно увидеть космическое явление рассказал заведующий обсерваторией парка Горького Николай Дёмин.Явление можно увидеть в ночь с 30 по 31 во второй половине ночи, в предрассветные часы. На небе можно увидеть до 25 метеоров в час. К сожалению, не все «падающие звезды» на небе можно будет увидеть. Пик метеорного потока приходится почти точно на полнолуние и яркий лунный свет может скрыть многие тусклые метеоры.-В эту же ночь достигает пика и другой слабый метеорный поток — Альфа-Каприкорниды (около 5 метеоров в час), известный медленными яркими болидами (крупный метеор), - рассказывает астроном.Кроме этого метеорного потока можно будет увидеть на покрытие Луной звёздного скопления Плеяды, которое произойдет 11 июля. Как отметил Демин, сейчас идёт целая серия таких покрытий. Она началась примерно в середине 2024 года и продлится до марта 2028 года. В рамках серии покрытия проходят ежемесячно, но область их видимости не всегда проходит по территории России. Предыдущая подобная серия охватывала период с 2005 по 2010 год, а следующая ожидается только в 2042 — 2046 годах.17 июля Луна соединится с Венерой в вечернее время. Это явление можно увидеть невооруженным глазом. Оба объекта очень яркие и прекрасно видны без вспомогательной оптики.В начале второго месяца лета, 6 июля Земля достигнет максимального расстояния от Солнца — 152 миллиона километров. Однако на погоду это расстояние почти не влияет. Причина в том, что смена времён года определяется наклоном оси Земли относительно плоскости её орбиты, а не изменением удалённости от Солнца.