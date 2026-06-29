Самая красивая ночь в июле: Ростовчане увидят звездопад Южные дельта-Аквариды
Жители Ростова-на-Дону станут свидетелями яркого метеорного потока Южные дельта-Аквариды. В какое время можно увидеть космическое явление рассказал заведующий обсерваторией парка Горького Николай Дёмин.
Явление можно увидеть в ночь с 30 по 31 во второй половине ночи, в предрассветные часы. На небе можно увидеть до 25 метеоров в час. К сожалению, не все «падающие звезды» на небе можно будет увидеть. Пик метеорного потока приходится почти точно на полнолуние и яркий лунный свет может скрыть многие тусклые метеоры.
-В эту же ночь достигает пика и другой слабый метеорный поток — Альфа-Каприкорниды (около 5 метеоров в час), известный медленными яркими болидами (крупный метеор), - рассказывает астроном.
Кроме этого метеорного потока можно будет увидеть на покрытие Луной звёздного скопления Плеяды, которое произойдет 11 июля. Как отметил Демин, сейчас идёт целая серия таких покрытий. Она началась примерно в середине 2024 года и продлится до марта 2028 года. В рамках серии покрытия проходят ежемесячно, но область их видимости не всегда проходит по территории России. Предыдущая подобная серия охватывала период с 2005 по 2010 год, а следующая ожидается только в 2042 — 2046 годах.
17 июля Луна соединится с Венерой в вечернее время. Это явление можно увидеть невооруженным глазом. Оба объекта очень яркие и прекрасно видны без вспомогательной оптики.
В начале второго месяца лета, 6 июля Земля достигнет максимального расстояния от Солнца — 152 миллиона километров. Однако на погоду это расстояние почти не влияет. Причина в том, что смена времён года определяется наклоном оси Земли относительно плоскости её орбиты, а не изменением удалённости от Солнца.