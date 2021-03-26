С новой рабочей неделей в Ростов придет тепло

С приходом новой рабочей недели в Ростове-на-Дону значительно потеплеет. Воздух прогреется до +14 градусов.В понедельник, 29 марта в первой половине дня возможен небольшой дождь, который закончится к обеду. Температура в этот день составит 10 градусов тепла.Весь следующий день в Ростове будет облачно, ночью +3..+4, днем до +9 градусов. Среда и четверг порадуют жителей теплыми лучами солнца. Столбики термометров поднимутся до +14 градусов.В пятницу, второго апреля день будет облачным с прояснениями, +12..+13 днем и до +6. На выходных обещают краткосрочные дожди, но безветренную и теплую погоду. Днем до + 10, ночью +3..+4.Тепло приходит ни только в Донскую столицу, но и в другие районы Ростовской области. Так, например, даже в самых северных городах региона температура не упадет ниже -1 ночью, а днем будет подниматься до +4 градусов.