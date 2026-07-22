С начала купального сезона в Ростовской области на водных объектах утонули 24 человека

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С начала купального сезона в Ростовской области зарегистрировано 24 гибели на воде, как сообщили в региональном управлении МЧС.Из общего числа погибших трое были несовершеннолетними. Один из них утонул на муниципальном пляже Ростова-на-Дону.Власти города приняли меры для обеспечения безопасности: на двух муниципальных пляжах было установлено круглосуточное наблюдение. Это сделано для предотвращения трагедий на воде и предотвращения купания без спасателей.