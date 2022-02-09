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С начала года в Ростовской области двое детей родились с коронавирусом

С начала года в Ростовской области двое детей родились с коронавирусом
В Ростовской области с начала этого года двое детей родились с диагнозом «коронавирус». Об этом 10 февраля сообщили в региональном штабе по мониторингу COVID-19.

Во время пандемии коронавируса всем детям, рожденным от мам, больных коронавирусом, делают ПЦР-тесты. Нередко случается, что у болеющих женщин рождаются здоровые детей. Но бывает и наоборот. С начала 2022 года в регионе у двух новорожденных детей, чьи мамы были больны на время родов, подтвердилась инфекция.

Стоит отметить, что в Ростовской области встречаются случаи заболевания коронавирусом маленьких детей. В начале января новый штамм коронавируса «омикрон» диагностировали у полугодовалого малыша.
Фото: medvestnik.ru
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