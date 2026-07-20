Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

С начала года донские саперы обезвредили 19 авиационных боеприпасов. Данными 19 июля поделились в ГУ МЧС по Ростовской области.Один из последних снарядов времен Великой Отечественной войны нашли в Дзержинском районе Волгограда. На территории частного домовладения обнаружили авиабомбу весом 100 килограммов. Боеприпас обезвредили путем подрыва.Еще два снаряда уничтожили 12 июля в хуторе Ленинакане Мясниковского района. Их обнаружили во время строительных работ. Специалисты вывезли опасную находку на специализированный полигон и обезвредили.Даже спустя десятилетия после окончания войны такие боеприпасы остаются серьезной угрозой. Жителям напоминают: при обнаружении подозрительных предметов нельзя прикасаться к ним и пытаться самостоятельно перемещать.