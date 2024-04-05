С 8 апреля в Ростове ограничат движение транспорта в Каменке

Фото: Rostov.ru.

В Ростове на одной из улиц Каменки ограничат движение транспорта на три месяца. Проезд будет перекрыт с 8 апреля.Речь идет об участке на улице Иловайской. Водители не смогут проехать на отрезке от улицы Вавилова до переулка Технологического. По информации городского департамента автодорог, такую меру введут из-за реконструкции водопроводной линии.Снять ограничение планируют не раньше 26 июля. До тех пор автомобилистам стоит выбрать альтернативный маршрут.