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С 8 апреля в Ростове ограничат движение транспорта в Каменке

С 8 апреля в Ростове ограничат движение транспорта в Каменке
В Ростове на одной из улиц Каменки ограничат движение транспорта на три месяца. Проезд будет перекрыт с 8 апреля.

Речь идет об участке на улице Иловайской. Водители не смогут проехать на отрезке от улицы Вавилова до переулка Технологического. По информации городского департамента автодорог, такую меру введут из-за реконструкции водопроводной линии.

Снять ограничение планируют не раньше 26 июля. До тех пор автомобилистам стоит выбрать альтернативный маршрут.
Фото: Rostov.ru.
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