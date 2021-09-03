С 6 сентября в Ростовской области начали оказывать плановую медпомощь

В Ростовской области отменили еще часть коронавирусных ограничений. С 6 сентября возобновили плановую медпомощь и ослабили меры по заполняемости общепитов и стадиона «Ростов Арена».Теперь кафе и рестораны смогут вместить 50% посетителей. Аналогичная ситуация - с театрами и кинотеатрами. Кроме того, в понедельник открыли фуд-корты в торговых центрах. Однако для их посещения необходимы QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справка о недавней болезни.Ослабили и ограничения на посещение спортивных мероприятий. На «Ростов Арене» допустимое число зрителей выросло до 25%. Также на Дону возобновили проведение плановой медпомощи и разрешили профосмотры и диспансеризацию. Однако стационары должны быть заполнены не более чем на 50%.В числе рекомендаций о дистанционной работе остается только пункт о пенсионерах. Больше не нужно переводить на удаленку 30% трудящихся.