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С 6 сентября в Ростовской области начали оказывать плановую медпомощь

С 6 сентября в Ростовской области начали оказывать плановую медпомощь
В Ростовской области отменили еще часть коронавирусных ограничений. С 6 сентября возобновили плановую медпомощь и ослабили меры по заполняемости общепитов и стадиона «Ростов Арена».

Теперь кафе и рестораны смогут вместить 50% посетителей. Аналогичная ситуация - с театрами и кинотеатрами. Кроме того, в понедельник открыли фуд-корты в торговых центрах. Однако для их посещения необходимы QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справка о недавней болезни.

Ослабили и ограничения на посещение спортивных мероприятий. На «Ростов Арене» допустимое число зрителей выросло до 25%. Также на Дону возобновили проведение плановой медпомощи и разрешили профосмотры и диспансеризацию. Однако стационары должны быть заполнены не более чем на 50%.

В числе рекомендаций о дистанционной работе остается только пункт о пенсионерах. Больше не нужно переводить на удаленку 30% трудящихся.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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