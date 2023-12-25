С 30 декабря в Ростове на Портовой ограничат скорость движения транспорта

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В Ростове на Западном ограничат скорость движения транспорта. С 30 декабря водители смогут там разогнаться до 40 километров в час максимум.Ограничение введут на нескольких участках улицы Портовой. Речь идет об отрезках пути от переулка Жлобинского до Казачьего (по южной стороне), от Весеннего до Рыночного (по южной стороне), от Готвальда до Рыночного (по северной стороне) и от улицы Скрябина до переулка Виражного по южной стороне).По информации департамента автодорог и движения транспорта, нововведения потребовались для повышения безопасности на улицах донской столицы.