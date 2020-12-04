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С 16 декабря из Ростова в Гюмри пустят самолеты

С 16 декабря из Ростова в Гюмри пустят самолеты
Из Ростова в Гюмри запускают рейсы. Первый самолет улетит из Платова в Армению уже 16 декабря, сообщает пресс-служба донской авиагавани.

Перевозки будут осуществлять «Уральские авиалинии». Самолеты Airbus A-320 будут отправляться из донской столицы каждую среду в 10 часов и приземляться в Гюмри в 12:35 по местному времени. Обратный рейс из Армении назначен на 13:30 с прибытием в Платов в 14:10.

Самый дешевый билет на самолет будет стоить примерно 5,5 тысячи рублей. За место в бизнес-классе придется отдать 32 834 рубля. В самолете могут разместиться 180 человек.

Напомним, из Ростова в Армению уже летают лайнеры «Уральских авиалиний» и «Азимута». В Ереван самолеты отправляются по вторникам и воскресеньям.

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