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С 1 августа в Ростовской области возобновят диспансеризацию и профосмотры взрослых

С 1 августа в Ростовской области возобновят диспансеризацию и профосмотры взрослых
Власти приняли решение с 1 августа возобновить в Ростовской области диспансеризацию и профилактические осмотры взрослого населения. Соответствующее постановление 27 июля подписал донской губернатор.

– Документ устанавливает особенности применения постановления № 272 регионального правительства по мерам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, – говорится в сообщении правительства Ростовской области.

При этом медицинским организациям, которые снова начнут принимать пациентов в обычном режиме, необходимо соблюдать методические рекомендации в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Напомним, диспансеризация и плановые приемы были запрещены в донском регионе с 5 апреля. Исключение составляли острые, хронические заболевания, курсовая терапия и травмы.

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