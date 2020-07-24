С 1 августа в Ростовской области возобновят диспансеризацию и профосмотры взрослых

Власти приняли решение с 1 августа возобновить в Ростовской области диспансеризацию и профилактические осмотры взрослого населения. Соответствующее постановление 27 июля подписал донской губернатор.– Документ устанавливает особенности применения постановления № 272 регионального правительства по мерам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, – говорится в сообщении правительства Ростовской области.При этом медицинским организациям, которые снова начнут принимать пациентов в обычном режиме, необходимо соблюдать методические рекомендации в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.Напомним, диспансеризация и плановые приемы были запрещены в донском регионе с 5 апреля. Исключение составляли острые, хронические заболевания, курсовая терапия и травмы.