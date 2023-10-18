Рыбака из Ростовской области нашли мертвым

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Пропавшего рыбака 56 лет нашли мертвым в реке Маныч в Весёловском районе. Мужчина перестал выходить на связь с 5 октября.Андрей Старабаев пошел на рыбалку в районе хутора Красный Маныч. Мужчина перестал отвечать на звонки и сообщения. Встревоженные родственники написали заявление и обратились к волонтерам.Плохая погода помешала поиску. Тело нашли только через несколько дней. Дочь Андрея Старобаева рассказала, что мужчину достали из реки Маныч. Похороны состоялись 17 октября.Точная причина смерти неизвестна. По одной из версий, у него остановилось сердце, из-за чего он упал в воду и утонул.