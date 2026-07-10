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Рыбак из Ростовской области поймал редкую краснокнижную стерлядь

Рыбак из Ростовской области поймал редкую краснокнижную стерлядь

Рыбак из Ростовской области поймал редкую краснокнижную стерлядь. Об этом он рассказал Dondaу.

Мужчина отправился на рыбалку в станицу Мелиховскую в поисках жереха, заодно решил проверить свою силиконовую снасть и сделал неожиданное открытие.

- При очередной поклёвке кто-то подсел явно достойный. Каково же было моё удивление, когда я вытащил стерлядь! Такую рыбу я ещё не ловил, — поделился рыбак своими впечатлениями.

Мужчина сфотографировал свою находку и выпустил её обратно в водоём. Жереха ему тоже удалось поймать, но тот оказался мелковат.

Стерлядь - это пресноводная рыба из семейства осетровых. Она занесена в Красную книгу России. Данная рыба считается одной из самых изысканных представительниц осетровых, её называют «царской рыбой». Такое прозвище она получила благодаря нежному вкусу, историческому статусу и сложности добычи. Известно, что стерлядь любили такие исторические личности, как Иван Грозный и Пётр I. Последний даже издал указ о разведении этой рыбы в прудах Петергофа.
Фото: соцсети
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