Фото: соцсети

Рыбак из Ростовской области поймал редкую краснокнижную стерлядь. Об этом он рассказал Dondaу.Мужчина отправился на рыбалку в станицу Мелиховскую в поисках жереха, заодно решил проверить свою силиконовую снасть и сделал неожиданное открытие.- При очередной поклёвке кто-то подсел явно достойный. Каково же было моё удивление, когда я вытащил стерлядь! Такую рыбу я ещё не ловил, — поделился рыбак своими впечатлениями.Мужчина сфотографировал свою находку и выпустил её обратно в водоём. Жереха ему тоже удалось поймать, но тот оказался мелковат.Стерлядь - это пресноводная рыба из семейства осетровых. Она занесена в Красную книгу России. Данная рыба считается одной из самых изысканных представительниц осетровых, её называют «царской рыбой». Такое прозвище она получила благодаря нежному вкусу, историческому статусу и сложности добычи. Известно, что стерлядь любили такие исторические личности, как Иван Грозный и Пётр I. Последний даже издал указ о разведении этой рыбы в прудах Петергофа.