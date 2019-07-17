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Рядом с многоэтажкой в Ростове нашли боевой снаряд

Рядом с многоэтажкой в Ростове нашли боевой снаряд
Жителям ростовской многоэтажки пришлось покинуть свои квартиры из-за найденного рядом с домом боеприпаса.

ЧП произошло 18 июля в одном из дворов в Ворошиловском районе города. Боевой снаряд обнаружил в пяти метрах от жилого дома дворник. Мужчина сразу позвонил в оперативные службы. На место приехали сотрудники полиции и спасатели. Рядом с домом дежурили медики.
Рядом с многоэтажкой в Ростове нашли боевой снаряд
Спасатели осмотрели находку, после чего приняли решение эвакуировать жильцов. В этот момент в здании находились 42 человека. Ростовчан вывели из многоэтажки и оцепили территорию вокруг. На место вызвали сапёров.
- Прибывшая команда специалистов вывезла снаряд за город для дальнейшего уничтожения, - сообщили в департаменте ГО и ЧС Ростова.

После того как боеприпас извлекли из земли и отвезли на безопасное расстояние, ростовчанам позволили вернуться в свои квартиры.

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