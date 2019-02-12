Экс-руководитель филиала Сбербанка Мясниковского района задержан по подозрению в крупном мошенничестве



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Прошедшая неделя на Дону была ознаменована громкими задержаниями архитекторов. По решению суда арестованы главные архитекторы Ростовской области, Ростова и Мартыновского района. На этом фоне прошёл незамеченным арест бывшего руководителя филиала Сбербанка в Мясниковском районе Константина Минасяна. Банкир подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.



По версии следствия, являясь начальником финансового учреждения, Минасян был хорошо осведомлён о крупных суммах, лежавших на счетах вкладчиков, пишет DonDay.ru. Со многими держателями вкладов он был знаком лично. Используя конфиденциальную информацию и доверие своих знакомых, он предложил клиентам банка снять деньги со счетов и передать ему под баснословные проценты.



Так, если банк начислял 6-7 процентов годовых, то Минасян обещал увеличить сумму на 40 и более процентов. Банкир уверял, что совершит несколько операций на фондовом рынке и вкладчики приумножат своё состояние. Поверив финансисту, держатели вкладов передали ему крупные суммы денег, кто-то - 500 тысяч рублей, а кто-то - 5 миллионов рублей.



Таким образом, с августа 2017 года по октябрь 2018-го, Константин Минасян получил от клиентов банка более 150 миллионов рублей. Однако во время допроса руководитель филиала Сбербанка смог вспомнить только о 70 миллионах. Он пояснил, что частично потерял память в результате черепно-мозговой травмы, которую получил при ДТП.



Финансовая пирамида рухнула в конце 2018 года, когда вкладчики стали требовать свои деньги обратно. Некоторым заёмщикам он смог вернуть средства за счёт привлечения новых. Остальные же обратились в полицию.



В итоге в январе 2019 года в отношении Минасяна было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Мясниковский районный суд 12 февраля заключил банкира под стражу на два месяца.



Если вина руководителя филиала Сбербанка будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.



Комментируя эту ситуацию в пресс-службе Сбербанка заявили следующее: «Данная информация не является достоверной. В результате проведенной внутренней проверки выявлено, что мошенническая деятельность не имела отношения к основой работе подозреваемого. Сотрудник уволен из банка. Службы безопасности банка оказывают все необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов».