Ростовскую область накроют дожди с грозой и градом 3 августа

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области пройдет сильный дождь. О непогоде 3 августа рассказали донские спасатели.Осадки пройдут в некоторых муниципалитетах региона и будут сопровождаться грозой. Возможен град. Ветер юго-западного направления усилится до 23 метров в секунду (83 километра в час). При этом на Дону сохранится высокая температура. Столбик термометра покажет около +28...+32 градусов, местами - до +37. Ночью воздух остынет до +18...+23 градусов. На севере региона (Чертковский, Шолоховский, Верхнедонской районы) - до +15.Несмотря на дожди, в регионе по-прежнему объявлена чрезвычайная пожароопасность (пятого класса). Опасное погодное явление прогнозируют в северо-восточных и юго-восточных районах области. В центральных и некоторых юго-восточных районах - высокую пожароопасность (четвертого класса).