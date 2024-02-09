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Ростовскую область накроет снегопадом 9 февраля

Ростовскую область накроет снегопадом 9 февраля
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за снегопада. Осадки ожидаются в течение суток 9 февраля.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, возможны налипание снега на провода и деревья, усиление ветра и мороз. Дороги покроются коркой льда. Жителей и гостей региона просят быть особенно осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. По возможности поездки на дальние расстояния лучше отложить.

Пешеходам рекомендуется держаться подальше от линий электропередачи, деревьев и рекламных щитов. При переходе проезжей части стоит убедиться, что водители авто готовы уступить дорогу.

Ледяной дождь, снег и ветер стали причиной сотен происшествий в декабре и январе. Из-за обледенения в Аксае упала вышка ЛЭП, оставив тысячи людей на несколько дней без света. Электричество отключали и в Ростове, а также в других городах.
Фото: Rostov.ru.
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