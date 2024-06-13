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Ростовскую область накроет ливень с грозой 13 июня

Ростовскую область накроет ливень с грозой 13 июня
В Ростовской области прогнозируют мощный ливень в ближайшие сутки. О непогоде 13 июня предупредили донские спасатели.

Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах — ливень с грозой и градом. Где именно ожидаются сильные дожди, не уточнили.

Во время непогоды ветер усилится до 23 метров в секунду — это 83 километра в час! В среднем в течение дня сила порывов воздушных масс составит порядка 10-14 метров в секунду.

Температура воздуха при этом останется прежней. Днем прогнозируют до +25…+34 градусов, ночью — до +18…+23. Вероятно, жара и ливни приведут к духоте. Исключением станет север и запад региона. Там в темное время суток похолодает до +13 градусов.
Фото: Rostov.ru.
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