Ростовскую область 3 апреля накроет мощный грозовой фронт

Фото: Rostov.ru.

Мощный грозовой фронт надвигается на Ростовскую область. Дождь начнется вечером 3 апреля.Непогода ожидается по всему региону, включая донскую столицу. Ветер усилится до 58 километров в час (или 16 метров в секунду).При этом похолодания пока не будет. По информации Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, в ближайшие сутки воздух прогреется до +18…+23 градусов днем, местами — до +27. Ночью столбик термометра покажет около +7…+12, при прояснениях — до +4.