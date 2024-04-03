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Ростовскую область 3 апреля накроет мощный грозовой фронт

Ростовскую область 3 апреля накроет мощный грозовой фронт
Мощный грозовой фронт надвигается на Ростовскую область. Дождь начнется вечером 3 апреля.

Непогода ожидается по всему региону, включая донскую столицу. Ветер усилится до 58 километров в час (или 16 метров в секунду).

При этом похолодания пока не будет. По информации Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, в ближайшие сутки воздух прогреется до +18…+23 градусов днем, местами — до +27. Ночью столбик термометра покажет около +7…+12, при прояснениях — до +4.
Фото: Rostov.ru.
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