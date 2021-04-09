Ростовской звезде Playboy Марии Лиман неизвестный поклонник подарил иномарку за 12 млн

Ростовская звезда Playboy Мария Лиман получила в подарок от неизвестного поклонника люксовую иномарку. Новенький «Порше» полной комплектации ждал девушку около дома.Лиман приехала в Ростов к родственникам погостить. Ранним утром в домофон позвонили. Мама девушки ответила. На том конце сообщили, что возле дома Марию ждет подарок.- Из окна я увидела этого огромного белоснежного красавца и сразу вышла, - поделилась модель. - Машина абсолютно новая, полной комплектации. Кто подарил, я даже не могу догадаться. Ключи были на капоте, а рядом - записка с номером телефона, на котором не хватает цифры.Любопытно, что стоимость нового «Порше Каен» в полной комплектации колеблется в пределах 12 миллионов рублей. В записке воздыхатель поприветствовал Марию на родной земле и признался, что был бы рад знакомству.Улетая обратно в Лондон, где Мария учится на актерском, все мысли девушки были о таинственном поклоннике. Ростовчанка призналась, что теперь будет долго мучиться, размышляя о щедром дарителе.