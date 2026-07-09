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Ростовского перевозчика оштрафовали за недовыпуск автобусов на маршруте

Ростовского перевозчика оштрафовали за недовыпуск автобусов на маршруте
Решение Арбитражного суда Ростовской области от 26 июня о штрафе перевозчику «Автотранспортное предприятие № 5» опубликовано в картотеке. По данным из документа, департамент транспорта подал в суд на перевозчика за ненадлежащее исполнение муниципального контракта. А именно пункта о регулярных перевозках за период с 01.04.2025 по 31.12.2025.

За это дептранс потребовал штраф в размере 2,8 млн рублей. Суд удовлетворил требования истца частично. Назначил штраф в размере 844,5 тысячи рублей и оплатить госпошлину в сумме 47,2 тысячи рублей.

Отметим, что такие штрафные санкции навряд ли пойдут на пользу перевозкам. Горожане уже давно предлагают не штрафовать перевозчиков за нерегулярные перевозки, а искать альтернативные решения проблемы.
Фото: ФК Ростов
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