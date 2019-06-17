Ростовский аэропорт Платов обязали оплатить ремонт поврежденного на парковке «Мерседеса»



Ростовский аэропорт Платов обязали оплатить ремонт поврежденного на парковке «Мерседеса». Об иске хозяина иномарки к компании-владельцу авиагавани «РостовАэроИнвест» сообщили в Ростовском областном суде.



Суд установил, что 1 марта прошлого года мужчина припарковал свой «Мерседес Бенц» на платной стоянке аэропорта. Здесь на машину обрушилась рекламная конструкция. В результате «Мерседес» получил механические повреждения.



После происшествия водитель иномарки предлагал компании «РостовАэроИнвест» возместить ущерб в досудебном порядке. Однако стороны так и не договорились. Тогда мужчина обратился в суд.



Первомайский суд постановил взыскать с компании сумму ущерба в 53 599 рублей и штраф в размере 76 799 рублей 50 копеек. Кроме того, «РостовАэроИнвест» должен оплатить судебные расходы истца.



Ответчик не согласился с постановлением и обжаловал его. Однако апелляцию компании не удовлетворили. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.