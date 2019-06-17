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Ростовский аэропорт Платов обязали оплатить ремонт поврежденного на парковке «Мерседеса»

Ростовский аэропорт Платов обязали оплатить ремонт поврежденного на парковке «Мерседеса»
Ростовский аэропорт Платов обязали оплатить ремонт поврежденного на парковке «Мерседеса». Об иске хозяина иномарки к компании-владельцу авиагавани «РостовАэроИнвест» сообщили в Ростовском областном суде.

Суд установил, что 1 марта прошлого года мужчина припарковал свой «Мерседес Бенц» на платной стоянке аэропорта. Здесь на машину обрушилась рекламная конструкция. В результате «Мерседес» получил механические повреждения.

После происшествия водитель иномарки предлагал компании «РостовАэроИнвест» возместить ущерб в досудебном порядке. Однако стороны так и не договорились. Тогда мужчина обратился в суд.

Первомайский суд постановил взыскать с компании сумму ущерба в 53 599 рублей и штраф в размере 76 799 рублей 50 копеек. Кроме того, «РостовАэроИнвест» должен оплатить судебные расходы истца.

Ответчик не согласился с постановлением и обжаловал его. Однако апелляцию компании не удовлетворили. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

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