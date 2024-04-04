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Ростовский зоопарк стал лауреатом Первой Всероссийской премии «Парки России»

Ростовский зоопарк стал лауреатом Первой Всероссийской премии «Парки России»
В Ростове-на-Дону зоопарк стал лауреатом Первой Всероссийской премии «Парки России» в специальной номинации «Зоопарк года». Радостной новостью поделился глава администрации города.

Ростовский-на-Дону зоопарк считается одним из крупнейший в России и Европе. Он находится в черте города и его площадь занимает почти 60 гектаров. В этом году парку исполняется 97 лет.

Зоопарк насчитывает порядка 7,5 тысяч жителей. Среди них 509 совершенно разных видов особей. Еще одна его отличительная черта — обилие краснокнижных видов животных. Парк собрал в своей коллекции 284 вида уникальных существ.

Кроме заботы о своих нежных жителях, зоопарк занимается проведением активностей. Каждый гость может выбрать занятие себе по душе: самостоятельная прогулка на свежем воздухе, мастер-классы, экскурсия, показательное кормление и многое другое.
Фото: администрация Ростова.
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