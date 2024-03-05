Ростовский зоопарк объявил бесплатный вход для многодетных семей

Фото: Ростовский зоопарк

Ростовский-на-Дону зоопарк объявил бесплатный вход для многодетных семей. Льготы были введены в честь Года семьи (2024-й).Семьи, в которых трое и более детей, могут приходить на территорию зоосада без оплаты. При этом количество посещений будет не ограничено.Родителям нужно показать при входе свидетельства о рождении малышей или справку о составе семьи по месту регистрации., что был установлен памятник старейшему карликовому бегемоту, который проживал в Ростовском зоопарке. Его кличка - Риф. Он ушел из жизни 10 октября 2023-го в возрасте 51 года.