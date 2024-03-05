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Ростовский зоопарк объявил бесплатный вход для многодетных семей

Ростовский зоопарк объявил бесплатный вход для многодетных семей
Ростовский-на-Дону зоопарк объявил бесплатный вход для многодетных семей. Льготы были введены в честь Года семьи (2024-й).

Семьи, в которых трое и более детей, могут приходить на территорию зоосада без оплаты. При этом количество посещений будет не ограничено.

Родителям нужно показать при входе свидетельства о рождении малышей или справку о составе семьи по месту регистрации.

Напомним, что был установлен памятник старейшему карликовому бегемоту, который проживал в Ростовском зоопарке. Его кличка - Риф. Он ушел из жизни 10 октября 2023-го в возрасте 51 года.
Фото: Ростовский зоопарк
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