Ростовский суд утвердил приговор бывшим полицейским, выбивавшим показания у подозреваемого
Ростовский областной суд подтвердил приговор бывшим полицейским Николаю Зрожаеву и Алексею Радченко. Ранее их осудили за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Установлено, что Зрожаев и Радченко на допросе били подозреваемого и травмировали его специальными средствами. С помощью насилия они пытались выбить из человека признание.
Морозовский районный суд признал бывших полицейских виновными. Радченко получил три года и восемь месяцев колонии общего режима, Зрожаев – три года и шесть месяцев.
Осужденные обжаловали приговор в Ростовском областном суде. Однако решение первой инстанции оставили без изменения.
Фото: «Известия»