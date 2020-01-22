Ростовский суд утвердил приговор бывшим полицейским, выбивавшим показания у подозреваемого



Ростовский областной суд подтвердил приговор бывшим полицейским Николаю Зрожаеву и Алексею Радченко. Ранее их осудили за превышение должностных полномочий с применением насилия.



Установлено, что Зрожаев и Радченко на допросе били подозреваемого и травмировали его специальными средствами. С помощью насилия они пытались выбить из человека признание.



Морозовский районный суд признал бывших полицейских виновными. Радченко получил три года и восемь месяцев колонии общего режима, Зрожаев – три года и шесть месяцев.



Осужденные обжаловали приговор в Ростовском областном суде. Однако решение первой инстанции оставили без изменения.

Фото: «Известия»