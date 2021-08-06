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Ростовский суд смягчил приговор активистке Анастасии Шевченко

Ростовский суд смягчил приговор активистке Анастасии Шевченко
Ленинский районный суд города Ростова смягчил приговор активистке Анастасии Шевченко. Об этом женщина рассказала 10 августа на своей странице в соцсетях.

- Условный срок остался, но теперь не четыре, а три года, с учетом отбытых двух с половиной лет, - поделилась ростовчанка. - Наказание смягчили по ходатайству адвоката в связи с изменением самой статьи о нежелательных (прим. - организациях).

Напомним, 18 февраля Шевченко приговорили к четырем годам условного и испытательного сроков по статье «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

Анастасию Шевченко осудили за осуществление деятельности нежелательной организации на территории РФ и участие в семинаре «Открытая Россия»*. Приговор судья зачитывал более пяти часов.

Ростовчанка стала первой в России женщиной, которую судили по этой статье. В 2019 году она была задержана и под домашним арестом провела почти два года. За это время Анастасия пережила не только множественные заседания судов, но и смерть дочери-инвалида первой группы.

* признано на территории России нежелательной организацией.

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