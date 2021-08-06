Ростовский суд смягчил приговор активистке Анастасии Шевченко
Ленинский районный суд города Ростова смягчил приговор активистке Анастасии Шевченко. Об этом женщина рассказала 10 августа на своей странице в соцсетях.
- Условный срок остался, но теперь не четыре, а три года, с учетом отбытых двух с половиной лет, - поделилась ростовчанка. - Наказание смягчили по ходатайству адвоката в связи с изменением самой статьи о нежелательных (прим. - организациях).
Напомним, 18 февраля Шевченко приговорили к четырем годам условного и испытательного сроков по статье «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».
Анастасию Шевченко осудили за осуществление деятельности нежелательной организации на территории РФ и участие в семинаре «Открытая Россия»*. Приговор судья зачитывал более пяти часов.
Ростовчанка стала первой в России женщиной, которую судили по этой статье. В 2019 году она была задержана и под домашним арестом провела почти два года. За это время Анастасия пережила не только множественные заседания судов, но и смерть дочери-инвалида первой группы.
* признано на территории России нежелательной организацией.