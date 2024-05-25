Ростовский суд оставил под стражей замначальника СКЖД Константина Крята

Фото: РЖД.

Суд продлил срок содержания под стражей Константину Кряту, бывшему заместителю начальника СКЖД. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением.Как сообщает портал Donday, Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону продлил Кряту меру пресечения в виде заключения под стражу еще на один месяц. Таким образом, бывший замначальника СКЖД проведет в СИЗО минимум до 17 июня.Константин Крят имеет большой опыт работы в железнодорожной отрасли, где он в течение многих лет занимался вопросами строительства. В 2014 году был удостоен звания «Лучший работник транспорта Дона» от Василия Голубева за значительный вклад в поддержание стабильности транспортного комплекса Ростовской области.