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Ростовский суд оставил под стражей замначальника СКЖД Константина Крята

Ростовский суд оставил под стражей замначальника СКЖД Константина Крята
Суд продлил срок содержания под стражей Константину Кряту, бывшему заместителю начальника СКЖД. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает портал Donday, Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону продлил Кряту меру пресечения в виде заключения под стражу еще на один месяц. Таким образом, бывший замначальника СКЖД проведет в СИЗО минимум до 17 июня.

Константин Крят имеет большой опыт работы в железнодорожной отрасли, где он в течение многих лет занимался вопросами строительства. В 2014 году был удостоен звания «Лучший работник транспорта Дона» от Василия Голубева за значительный вклад в поддержание стабильности транспортного комплекса Ростовской области.
Фото: РЖД.
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