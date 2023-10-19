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Ростовский спасатель рассказал, как предотвратил взрыв при пожаре на складе

Ростовский спасатель рассказал, как предотвратил взрыв при пожаре на складе
Ростовский спасатель показал кадры пожара на складе на левом берегу Дона. Видео мужчина разместил на своей странице в соцсетях.

Ангары на улице 1-й Луговой, 24 загорелись около 11 часов 18 октября. В считанные минуты пламя распространилось на 200 квадратных метрах. Вскоре площадь увеличилась до 500 квадратов. На место направили около сотни спасателей на нескольких десятках автоцистерн.

Недалеко от полыхающего склада находились кислородные баллоны. Из-за высокой температуры они в любой момент могли взлететь на воздух. Огонь поблизости усугублял ситуацию. Чтобы предотвратить детонацию, пожарным пришлось остужать их.

- Сегодня, признаюсь честно, немного понервничал, находясь рядом с кислородными баллонами и остужая их. Немного смущали их количество и температура, которая была в ангаре, - рассказал ростовский спасатель.

К слову, горячо было настолько, что у пожарных оплавились спецодежда и чехлы на маске.

Ликвидировать пламя смогли через три часа. Один мужчина получил ожоги. Пострадавшего доставили в медучреждение.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области/видео: соцсети пожарного.
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