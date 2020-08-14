Ростовский рэпер Баста стал наставником девятого сезона шоу «Голос»

Наставником нового сезона шоу «Голос» стал ростовчанин Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста. О новом составе членов жюри конкурса стало известно 17 августа.Компанию рэперу составят такие знаменитые артисты, как Сергей Шнуров, Валерий Сюткин, а также Полина Гагарина. Ведущим будет Дмитрий Нагиев.Что касается наставников, то они все уже принимали участие в конкурсе, поэтому в этот раз борьба будет особенно интересной.