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Ростовский рэпер Баста стал наставником девятого сезона шоу «Голос»

Ростовский рэпер Баста стал наставником девятого сезона шоу «Голос»
Наставником нового сезона шоу «Голос» стал ростовчанин Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста. О новом составе членов жюри конкурса стало известно 17 августа.

Компанию рэперу составят такие знаменитые артисты, как Сергей Шнуров, Валерий Сюткин, а также Полина Гагарина. Ведущим будет Дмитрий Нагиев.

Что касается наставников, то они все уже принимали участие в конкурсе, поэтому в этот раз борьба будет особенно интересной.

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