«Ростовский порт» снова судится с Росгранстроем из-за офисов на Береговой

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Акционерное общество «Ростовский порт» вновь оспаривает действия Федерального казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (Росгранстрой) в Арбитражном суде Ростовской области. На этот раз порт требует взыскать с ведомства более 3,5 миллиона рублей за незаконное пользование офисными помещениями, расположенными на улице Береговой, 30, литеры Аэ и Б-М.Конфликт, как стало известно порталу DonDay, берет начало в 2017 году, когда был заключен договор аренды указанных помещений. Однако уже к концу 2018 года Росгранстрой, несмотря на уведомление об окончании договора и последующее дополнительное соглашение о продлении, отказался освобождать занимаемые площади. В феврале 2019 года «Ростовский порт» официально потребовал выселить арендатора, но тот проигнорировал требование.С июля 2020 года начались затяжные судебные разбирательства. Первоначальное решение суда в пользу порта было обжаловано Росгранстроем, Ростовской таможней и Пограничным управлением ФСБ. Апеллянты утверждали, что невозможность использования помещений может привести к закрытию пункта пропуска через государственную границу РФ «Ростов-на-Дону». Однако суд отклонил эти доводы.Несмотря на все судебные инстанции, Росгранстрой не спешил покидать помещения. В конце 2021 года стороны достигли мирового соглашения, согласно которому Росгранстрой обязался освободить 363 квадратных метра, необходимые для размещения личного состава надзорных органов.Однако, согласно новым исковым требованиям «Ростовского порта», Росгранстрой так полностью и не исполнил условия мирового соглашения.Новый иск охватывает период с 6 ноября 2024 года по 22 апреля 2026 года. «Ростовский порт» требует взыскать 3 139 815 рублей 86 копеек неосновательного обогащения, а также 426 720 рублей 63 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами, плюс дальнейшие проценты до момента полного погашения долга.