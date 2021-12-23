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Ростовский полицейский стал замминистра МВД России

Ростовский полицейский стал замминистра МВД России
Бывший полицейский из Ростова-на-Дону стал заместителем министра МВД России. Соответствущий документ подписал глава государства 24 декабря.

В документе говорится, что генерал-лейтенант полиции Кравченко Александр Николаевич освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации. Настоящий указ вступил в силу со дня его подписания.

Александр Кравченко родом из донского региона. Закончил РИНХ и Академию МВД РФ. Начинал работать обычным милиционером и дослужился до первого замначальника ГУВД по Ростовской области – начальником криминальной милиции. С 2008 года до нового назначения был руководителем ГУ МВД России по Волгоградской области.
Фото: Яндекс Дзен.
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