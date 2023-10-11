Ростовский облсуд пересмотрит приговор экс-депутату Игорю Пятигорцу

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Ростовский областной суд пересмотрит приговор бывшему главе ростовского филиала «Россельхозбанка» Игорю Пятигорцу. Ранее он был осужден за мошенничество в особо крупном размере на 8,5 года колонии.Заседание по делу бывшего банкира состоится 31 октября.Уголовная история Игоря Пятигорца тянется с 2019 года. Во время его обеда с товарищем в ресторан нагрянули силовики. Они скрутили Пятигорца и отвезли в отдел. Ему предъявили обвинение в мошенничестве. Следствие установило, что Пятигорец вместе с другими сотрудниками банка и директорами коммерческих фирм выдавали заведомо безвозвратные кредиты. С февраля по август 2015 года фигуранты похитили более 171 миллиона рублей.Добавим, что Игорь Пятигорец был не только главой «Россельхозбанка», но и депутатом Заксобрания Ростовской области, входил в созывы с первого по пятый.