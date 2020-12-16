Ростовский областной туберкулезный центр потратит на медицинские перчатки 19 миллионов рублей

ГБУ РО «Областной клинический центр фтизиопульмонологии» ищет подрядчика, который предоставит медицинские перчатки. Соответствующий документ появился на сайте государственных закупок 17 декабря.Исполнитель должен поставить порядка 400 тысяч пар перчаток. Из них 12,7 тысячи - хирургические, остальные - смотровые. Цена за одну пару варьируется от 35 до 750 рублей. Товар будут использовать в течение 2021 года в 11 филиалах медучреждения, расположенных в Цимлянске, Шахтах, Батайске, Морозовске, Ростове, Новочеркасске, Гуково, Таганроге, станице Вешенской и поселке Манычстрой.Стоимость закупки составит около 19 миллионов рублей. Оплачивать товар туберкулезный центр намерен за счет средств регионального бюджета.