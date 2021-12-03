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Ростовский КДЦ «Здоровье» снова остался без поставок кислорода на 2022 год

Ростовский КДЦ «Здоровье» снова остался без поставок кислорода на 2022 год
МБУЗ Клинико-диагностический центр (КДЦ) «Здоровье» снова не смог заключить контракт на поставку кислорода. На портале госзакупок размещен протокол, согласно которому аукцион признали несостоявшимся. Подрядчиков, желающих предоставить жизненно необходимый газ КДЦ, в очередной раз не нашлось.

Как сообщал Rostov.ru, изначально медучреждение собиралось приобрести 165 тысяч килограммов жидкого кислорода за 5 миллионов рублей. Однако желающих обеспечить больницу кислородом не нашлось.

Спустя месяц после неудачной попытки медучреждение опубликовало новую заявку. Стоимость осталась практически неизменной, но количество жизненно необходимого газа значительно сократилось - до 100 тысяч килограммов. Таким образом цена на кислород выросла, что должно было сделать контракт более привлекательным. При этом сроки поставок увеличили на 10 месяцев - до 25 декабря 2022 года. Подрядчики, тем не менее, снова не проявили интереса к закупке. Вероятно, КДЦ придется публиковать контракт в третий раз.

Проблемы с поиском поставщиков кислорода в Ростовской области стали привычным делом. Большинству медучреждений приходится заново выставлять контракты по 2-3 раза, прежде чем найдется исполнитель. С подобными ситуациями сталкивались РОКБ, РостГМУ, горбольницы № 4 и № 6.
Фото: stalevarim.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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