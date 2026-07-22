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Ростовский каскадер Евгений Чеботарев разрушил чужой дом во время трюка

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев разрушил чужой дом во время трюка
Ростовский каскадер Евгений Чеботарев показал в соцсетях неудачный трюк с «КамАЗом». Видео он опубликовал 21 июля.

Экстремал решил выполнить очередной опасный номер в одном из населенных пунктов. Рядом с частным домом он насыпал большую гору земли, которая должна была стать трамплином. По задумке, грузовик должен был заехать на насыпь на скорости и взлететь в воздух.

Для трюка Чеботарев выбрал 10-тонный «КамАЗ», который обычно используют для перевозки горючего. Каскадер сел за руль, разогнал машину, а перед трамплином на ходу перепрыгнул в автомобиль, который двигался рядом.

Однако план не сработал. Вместо того чтобы взлететь, большегруз заехал на территорию частного домовладения. «КамАЗ» снес деревья и разрушил один из домов. Сам Чеботарев уточнил, что повреждена была хижина, а не стоящий рядом жилой дом. Хозяева, к счастью, не пострадали.

- «КамАЗ» должен был перелететь дом. Ну я хотя бы попытался, - сказал экстремал. - Ущерб - 2,5 тыс. руб. + чужое имущество.


Несмотря на провал, каскадер не собирается отказываться от идеи. Теперь он ищет новую машину, чтобы повторить трюк. Подписчики поддерживают Чеботарева в соцсетях и советуют, как помочь большегрузу все-таки взлететь.
Фото: Евгений Чеботарев
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