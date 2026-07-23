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Ростовский экстремал снова отправил «КамАЗ» в полет над жилым домом

Ростовский экстремал снова отправил «КамАЗ» в полет над жилым домом
Ростовский каскадер Евгений Чеботарев вновь выполнил опасный трюк с многотонным грузовиком. На этот раз 10-тонный зерновоз успешно перелетел через жилой дом, не задев его.

Предыдущая попытка закончилась разрушением постройки на территории частного домовладения. Несмотря на неудачу, экстремал решил повторить эксперимент.

- Вы думали, что я остановлюсь? Каждое дело, каждую миссию нужно дожимать до конца. В этом и есть успех нашей жизни, - заявил Чеботарев.


Для трюка он разогнал зерновоз до высокой скорости и в последний момент выпрыгнул из кабины перед выездом на трамплин. Грузовик перелетел через дом и рухнул на землю. После удара машина получила серьезные повреждения и буквально развалилась на части.

По словам каскадера, выполнение трюка обошлось ему примерно в 3,2 млн рублей.

Видео быстро набрало популярность в сети. Пользователи поздравляют экстремала с успешным выполнением опасного трюка и оставляют десятки положительных комментариев.
Фото: Евгений Чеботарев
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