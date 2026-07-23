Ростовский экстремал снова отправил «КамАЗ» в полет над жилым домом

- Вы думали, что я остановлюсь? Каждое дело, каждую миссию нужно дожимать до конца. В этом и есть успех нашей жизни, - заявил Чеботарев.

Фото: Евгений Чеботарев

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев вновь выполнил опасный трюк с многотонным грузовиком. На этот раз 10-тонный зерновоз успешно перелетел через жилой дом, не задев его.Предыдущая попытка закончилась разрушением постройки на территории частного домовладения. Несмотря на неудачу, экстремал решил повторить эксперимент.Для трюка он разогнал зерновоз до высокой скорости и в последний момент выпрыгнул из кабины перед выездом на трамплин. Грузовик перелетел через дом и рухнул на землю. После удара машина получила серьезные повреждения и буквально развалилась на части.По словам каскадера, выполнение трюка обошлось ему примерно в 3,2 млн рублей.Видео быстро набрало популярность в сети. Пользователи поздравляют экстремала с успешным выполнением опасного трюка и оставляют десятки положительных комментариев.